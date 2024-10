« Le pouvoir du vivant » , un documentaire en immersion dans les Marquises

« Le pouvoir du vivant » : Réalisé par Yuna et Aurélia, jeunes réalisatrices et aventurières en immersion aux îles Marquises fenua, ce voyage de 52 minutes est une ode à la rencontre des habitants de la terre des hommes et de sa culture. Le film a été diffusé lundi 14 octobre au Pearl d’Arue à l’occasion d’une soirée de gala permettant aux deux filles de lever des fonds pour un second projet documentaire autour de la danse du feu, qu’elles ont d’ailleurs appris pendant plusieurs mois.

« C’est notre aventure au fil des îles marquisiennes et à la rencontre des passionnés, des porteurs de projets et des artistes aux Marquises, sourit Yuna, complétée par son binôme : « ça se termine par le mata vaa, grosse explosion culturelle. Là, c’est vraiment puissant » .

Plus qu’un simple travail, la réalisation de films documentaires est devenu une véritable passion pour le duo, qui a financé ce premier épisode sur fonds propres, à hauteur de 5 millions de francs.

« C’est mettre en valeur les gens, mettre en valeur l’humain. C’est une passion, c’est ce qui nous anime puisqu’on se sent vivantes quand on tourne, on se sent vivantes quand on fait ressentir des émotions aux spectateurs à travers les films. C’est ce qui nous permet de nous lever le matin. On remplacerait ça pour rien au monde » , conclut Yuna. « Ce qu’on veut c’est que nos films aient un impact, qu’on puisse peut-être le prescrire à quelqu’un qui ne va pas très bien » , plaisante Aurélia.

