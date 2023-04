Le film Motu Haka remporte le premier prix d’un festival américain

Tourné durant le Festival des Arts des îles Marquises Matavaa 2022, le film documentaire Motu Haka a été sélectionné pour le American Documentary and Animation Film Festival de Palm Springs (Californie). « Ça a été une grande surprise et une immense joie. Ce que nous voulons, c’est porter la voix de Motu Haka, des Marquises et de la Polynésie le plus loin possible. C’est une chance immense » confiait en janvier Raynald Mérienne, le réalisateur.

Et l’équipe l’a annoncé lundi : Motu Haka a décroché le prix du meilleur film documentaire international.

En Polynésie, Motu Haka sera diffusé lors du Fifo et également sur France télévisions.

Le Synopsis (par Blue Lagon productions)

Alors qu’ils se préparent à participer au Matavaa, le Festival des Arts des Iles Marquises, l’un des plus importants rassemblements culturels du Pacifique, deux jeunes Marquisiens se confrontent à leur histoire et leur culture…

Teanavai est une étudiante de 19 ans, passionnée de danse et de culture. Heretu est un tatoueur d’à peine 30 ans, sage et lumineux. Ils ne se connaissent pas encore mais leurs destins sont sur le point de se croiser. Car tous les deux se préparent à participer au prochain Festival des Arts des Iles Marquises. Et l’un comme l’autre vont avoir un rôle essentiel à y jouer…