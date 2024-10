Le chanteur Tété de retour au fenua pour deux concerts

C’est une chanson qui résonne dans toutes les têtes depuis 20 ans. À la faveur de l’automne, un titre incontournable dans la discographie de tété. L’artiste était venu chanter ce tube en 2015 au fenua. Et cette année, Tahiti est inscrit dans les nombreuses étapes de sa nouvelle tournée, « L’antichambre tour ». Tout part d’une promesse faite à sa fille.

“C’est-à-dire qu’à l’époque, je suis venu avec mon fils. Ma fille qui est née après ce passage nous dit “quand est-ce que moi j’y vais ?” Donc je lui dis “écoute ma chérie, je te promets qu’un jour je t’y emmènerai, je ne sais pas comment. »

Promesse tenue grâce au contact d’un musicien et producteur local.

Sur scène ou dans la fosse, tété prend plaisir à jouer au plus près de son public. Héritier du jazz blues acoustique, le chanteur se produira avec le strict minimum : sa voix et sa guitare.

Dans cette tournée, Tahiti s’écrit comme une nouvelle partition, 9 ans après son 1er passage.



“La Polynésie, j’en garde un souvenir absolument incroyable parce que pour moi, c’est une culture qui est unique au monde. Il y a une ouverture vers l’autre qu’est incroyable. C’est presque indécent à quel point je suis heureux de venir à nouveau. Je vous envoie de l’amour et puis j’espère vous retrouver nombreux et nombreuse d’ici quelques semaines »

Cette confiance avec le public, Tété compte l’honorer à nouveau en interprétant des nouveaux titres en exclusivité, en plus de son répertoire habituel. “Je trouve qu’à Tahiti, en Polynésie, il y a une appétence, une curiosité de l’autre, une prédisposition à voyager ensemble. Il y a des choses que l’on ne peut pas faire partout. Et quelque chose me dit qu’en Polynésie, je pourrais tenter de le faire. »

Les 25 octobre et 1er novembre s’annoncent donc comme deux soirées de concert intimiste, pour le plus grand bonheur de l’artiste et de son public.

PRATIQUE

Tété en tournée à Tahiti

Vendredi 25 octobre à la salle Manu Iti de Paea

Vendredi 1er novembre à la Brasserie HOA.

Billetterie en ligne, ici