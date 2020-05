Le CAPF fait sa rentrée progressive à partir du 11 mai

Cette reprise s’effectuera en trois temps et restera conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire.

Reprise progressive du lundi 11 mai

Cette reprise progressive débutera à Tipaerui lundi 11 mai prochain, pour les disciplines suivantes à l’occasion de cours individuels associant un professeur et un élève avec des horaires convenus :



• Claviers : Piano, Guitare, orgue, percussions classiques ;

• Cordes : Alto, contrebasse, guitare classique et violon ;

• Cuivres : Cor, trombone, trompette, tuba ;

• Bois : clarinette, flûte traversière, saxophone ;

• Jazz ;

• Musiques actuelles : Basse, batterie, coaching vocal, guitare, piano, MAO ;

• Chant lyrique.

Afin de respecter au mieux les consignes de sécurité sanitaire mises en œuvre avec les autorités sanitaires, ces cours se dérouleront dans le strict respect de la distanciation sociale, avec lavage de mains et port du masque pour les instruments qui le permettent.

Il est demandé aux parents de déposer leurs enfants puis de venir les chercher une fois le cours achevé. Il ne sera donc pas possible de stationner au sein de l’établissement. Nous avons, pour ce faire, organisé un système de drive allant dans ce sens, que nous vous demandons de respecter.

Cette reprise a été étudiée de manière à ce que le flux des élèves soit contrôlé et ne dépasse jamais.

Reprise du lundi 18 mai

Une semaine plus tard, le lundi 18 mai prochain, reprendront également les sections et disciplines suivantes aux jours et heures habituels :

Eveil musical

– 1 élève par table

– Présence de 15 élèves maximum

Formation musicale et Histoire de la musique

– 1 élève par table

– Présence d’élèves par salles de cours :

Salle A8 : 12 élèves maximum

Salle A9 : 10 élèves maximum

Salle B6 : 14 élèves maximum

Salle E2 : 14 élèves maximum

Danse

– 4 m² d’espace individuel : marquage au sol

– Deux issues pour l’entrée et la sortie des élèves.

– Présence d’élèves par salles de cours :

Salle de danse 1 : maximum de 20 élèves par cours

Salle de danse 2 : maximum de 16 élèves par cours

Salle Malric : maximum de 20 élèves par cours

Salle de chant : maximum de 12 élèves

– 1 cours par semaine (voir l’enseignant pour l’emploi du temps).

Orero

– 1 élève par table

– Présence de 7 élèves maximum par cours

Culture générale

– 1 élève par table

– Présence de 7 élèves maximum par cours

Guitare traditionnelle

– Présence de 6 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Ukulele

– Présence de 10 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Percussions traditionnelles

– Présence de 10 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Atelier musiques actuelles

– Présence de 4 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Coaching vocal en groupe

– Présence de 5 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Théâtre

– Présence de 8 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Arts visuels

– Présence de 10 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Musique de chambre

– Présence de 2 élèves maximum par cours

– Distanciation d’un mètre minimum

Ensembles de flûtes et clarinettes

– Présence de 8 élèves maximum

– Distanciation d’un mètre minimum

Pratiques et disciplines encore suspendues

Pour l’heure, les cours dans les disciplines suivantes sont suspendus, car ils ne permettent pas de respecter la règle de la distanciation sociale :

– les orchestres (petite et grande harmonie, petites cordes et symphonique, big band) ;

– les chœurs classiques et traditionnels (pupu himene, chœurs des enfants, chœur des adultes, ateliers de chant lyrique).