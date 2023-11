Hura Tapairu Manihini : le palmarès 2023

Vendredi, vous avez pu suivre en direct la remise des prix du Hura Tapairu Manihini, section du concours de ‘ori Tahiti réservée aux groupes étrangers. Cette année, PŌ Rumaruma s’est imposé en catégorie Tapairu Manihini. Tiare Tahiti Mexico en Mehura. Deux troupes venues du Mexique.

L’an dernier, le Mexique était également sur la première marche du podium en Mehura. Mais en Tapairu, c’est un groupe venu des Etats-Unis qui avait décroché le premier prix.

Le palmarès 2023

La remise des prix en images

Ce soir aura lieu la dernière soirée du Hura tapairu. Au programme : Fa’ahei Tahiti, Ahonui, Pupu ‘ori Tamari’i Vairao, Tere ‘ori a Hura et Porinetia Hura en Mehura. La troupe Tapairu No Ha’avai cloturera la soirée en Tapairu, ‘ote’a apipiti et Pahu nui.