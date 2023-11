Hura Tapairu : des tickets réattribués gratuitement en cours de soirées

C’est un des événements culturels de cette fin d’année : le Hura Tapairu a débuté mercredi soir au grand théâtre de la Maison de la culture. À chacune des éditions, le schéma se répète : c’est la ruée sur les tickets. Les familles veulent être présentes pour soutenir leurs proches, et c’est normal. Mais de nombreux passionnés ne peuvent se procurer de place.

Entre 6 et 7 troupes se produisent chaque soir. « Souvent, très souvent, après les prestations attendues, les familles sortent pour rejoindre leurs proches… On peut le comprendre. Elles ne reviennent pas », soulignait une internaute ce jeudi matin sur Facebook, proposant de mettre en place un système de récupération des tickets. « Peut-on imaginer une table à l’extérieur sur laquelle, les personnes qui sortent et qui ne reviennent pas pourraient laisser leurs tickets. Comme ça, les familles des groupes suivants qui n’ont pas réussi à avoir de places pourraient entrer et soutenir à leur tour les derniers groupes. »

Voir aussi – En images : retour sur la première soirée du Hura Tapairu 2023

Son appel a semble-t-il été entendu. Les organisateurs de l’événement annoncent que les spectateurs qui quitteront le grand théâtre avant la fin de la soirée pourront désormais déposer leur ticket à la caisse « qui sera en mesure de le réattribuer gracieusement à un spectateur qui n’a pu acquérir une place pour la soirée à guichet fermé. »

Et pour ceux qui n’ont pas pu se procurer de place et ne souhaitent pas se déplacer, il est aussi possible de suivre le Hura tapairu en ligne sur la plateforme de TNTV, www.tahitilive.tv.