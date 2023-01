Heremoana Maamaatuaiahutapu rencontre la ministre de la Culture en France

Cet échange était l’occasion de discuter, notamment des modalités de renouvellement de la convention cadre culture, outil bilatéral permettant à l’État et au Pays de collaborer et d’œuvrer de concert en faveur de la promotion, de la valorisation et de l’enrichissement de la culture du fenua tant en Polynésie qu’en métropole et à l’international.

Ainsi, après avoir évoqué les prochaines les étapes du dossier des îles Marquises, le ministre polynésien de la Culture a réaffirmé la volonté du Pays de voir le ‘ori tahiti intégrer à son tour la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Les deux ministres se sont entendus sur l’importance de soutenir et de faire rayonner la culture polynésienne, et ainsi à travers elle la richesse de la France. C’est en cela qu’ont été discutées les modalités d’accès au patrimoine polynésien conservé hors des îles du fenua ou encore les coopérations à renforcer afin de consolider la visibilité des artistes et créateurs polynésiens au niveau national.

L’échange a permis d’aborder de nombreux sujets et enjeux qui vont structurer la stratégie de coopération culturelle pour les cinq années à venir.