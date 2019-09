Heiva Taurea : Pour préparer leur spectacle sur Hawaii, des élèves s’initient au hula

Après Rimatara, il y a deux ans et Tetiaroa l’an dernier, pour cette année scolaire, les élèves qui se retrouvent en 3ème C au collège Maco Tevane ont choisi Hawaii comme destination. Et pour se familiariser à cette culture de nos cousins du Pacifique, ils ont suivi un cours de hula accompagnés de leurs collègues de 3ème SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté).

“Ce sont deux classes de 3ème qui sont au Conservatoire, et qui, pour la troisième année, vont participer à un Heiva Taurea. Une classe partira à Hawaii, c’est leur thème cette année. On n’a pas encore décidé de comment on va travailler, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils sont à la recherche” explique Vaihere Tunutu, professeur de Français/Tahitien.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au total, 25 élèves prendront part au voyage culturel à Hawaii. Pour les enseignants, la culture c’est avant tout un savoir-faire que l’on apprend, mais c’est également un support pédagogique efficace pour lutter contre le décrochage scolaire. “Le fait de passer par la culture, ça parle aussi aux parents. Ils savent de quoi on parle. Parce que quand on se prépare pour le Heiva Taurea et qu’on voit les parents venir aider leurs enfants à faire leurs costumes etc., ils sont dans leur élément. Les parents se rattachent à l’école et aident leurs enfants par ce biais. Si cela permet une réussite, on est contents” poursuit Vaihere.

Le départ des élèves de 3ème C du collège Maco Tevane est prévu le 4 avril 2020 pour un retour le 11 avril.