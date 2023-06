Heiva Ta’upiti ana’e 2023 : une troisième journée « marathon » pour 8 écoles

Rahiti :

L’école de musique Rahiti, spécialisée dans l’enseignement du ukulélé et de la guitare, a vu le jour en février 2015 au sein du Koo Men Tong, à Papeete. Depuis, elle a su conquérir les cœurs de nombreux mélomanes en proposant des cours de qualité dans tous les styles, du kaina à l’hawaïen, en passant par les solos et les intros. La pédagogie musicale est complète, incluant l’apprentissage du solfège pour une formation complète des élèves. En avril 2022, l’école Rahiti a partagé son talent avec le public du Petit Théâtre de la Maison de la Culture, offrant une performance mémorable. En août 2022, l’école a même participé au Festival du Sud en France, à Nice, où elle a su se faire remarquer pour ses compétences exceptionnelles. Mais ce n’est pas tout : cette année, l’école Rahiti a prévu de se rendre à Hawaii pour participer au célèbre festival du ukulélé et se produire sur la scène de la Moana. Une opportunité incroyable pour les élèves de l’école, qui pourront ainsi partager leur passion pour la musique avec le monde entier. Avec son talent et sa pédagogie de qualité, l’école Rahiti est devenue une référence en matière d’enseignement du ukulélé et de la guitare. Les élèves de l’école ont la chance de bénéficier d’un enseignement complet et diversifié, qui leur permet de s’épanouir dans leur passion et de réaliser leurs rêves musicaux.

Mono’ihere :

Une ancienne élève de Moeata, passionnée de danse tahitienne, a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Elle a intégré plusieurs groupes de danse de la Presqu’île qui se sont présentés au concours du Heiva i Tahiti, remportant même le titre de meilleure danseuse en 2006 au sein de la troupe Tamari’i Vairao. Forte de ses années d’expérience, elle a décidé d’ouvrir son école de danse en 2006 à Tautira, avant de s’installer à Taravao en 2011 et d’ouvrir une antenne à Tautira en 2022. En 2016, elle s’est inscrite au Conservatoire de Tahiti pour obtenir le DET, après avoir déjà obtenu le BET et le CEFET. Depuis la rentrée d’août 2022, Mika Uuuru assure les cours pour les garçons, et l’école participe pour la 15ème fois au Heiva des Ecoles. Le thème de leur performance de ce samedi soir est « Pehepehe i ta’u nuna’a », un recueil de poèmes de Henri Hiro. La danseuse remercie chaleureusement ses élèves, leurs parents et les musiciens pour cette année de travail acharné. Cette histoire montre que la passion, le travail acharné et la persévérance, peuvent mener à de belles réussites et permettre de transmettre sa passion à de nouvelles générations.

‘Ori ‘Onounouhia 1 :

L’école de danse ‘Ori ‘Onounouhia, fondée en septembre 2022 et dirigée par Ornella Apuarii, est une école qui promeut la danse tahitienne tout en transmettant des valeurs de respect et d’humilité. Les professeurs de l’école ont à cœur de préserver les traditions tout en les adaptant aux tendances actuelles, en les rendant plus artistiques et émotionnelles. Ils encouragent les élèves à s’exprimer pleinement en utilisant leur corps comme un langage, tout en respectant le corps, le prochain et l’environnement. Pour sa première participation au Heiva des écoles, l’école de danse ‘Ori ‘Onounouhia souhaite exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers toutes les personnes qui ont soutenu ses professeurs et élèves. Les chefs de groupes qui ont vu leur évolution, les élèves et leurs familles qui leur ont accordé leur confiance, et enfin, leur propre famille qui est la base de leur travail. C’est avec fierté que ‘Ori ‘Onounouhia présente son premier grand spectacle pour honorer toutes ces personnes.

Etuahi :

L’école de danse Etuahi, fondée en 2019 par Tamatea Ondicolberry, un champion de Polynésie en danse de feu, a su se démarquer en proposant un enseignement de qualité alliant la tradition du ‘ori Tahiti et la danse de feu. La signification du nom Etuahi, qui représente les ancêtres vénérés du feu, est un hommage à la culture polynésienne. Située à Faa’a au Flamboyant, l’école accueille principalement des garçons, mais les filles sont également les bienvenues pour apprendre la danse de feu. Les élèves s’entraînent sans feu pendant un mois, puis avec le feu à la fin de chaque mois.

Cette année, l’école a participé au ‘ori Tahiti nui solo compétition et a organisé la première édition du concours de danse de feu Te Ahi Toa Tata’ura’a. Les élèves ont su se démarquer en remportant des places sur le podium lors de ces deux compétitions, certains d’entre eux ont même eu la chance de participer au championnat du monde de danse de feu à Hawaii en mai dernier.

Leur spectacle est un mélange de ‘ori Tahiti et de danse de feu, entièrement créé et réalisé par Tamatea Ondicolberry. Les costumes et la mise en scène ont été minutieusement élaborés pour offrir un moment inoubliable au public.

Manohiva :

L’école de danse Manohiva à Papeete a été ouverte en septembre 2017. Dirigée par Poerava Taea, enseignante et cheffe de groupe, l’école a rapidement trouvé sa place au sein de la communauté locale. Les cours et les programmes annuels sont menés avec brio grâce aux compétences de la directrice. Les petits danseurs à partir de 4 ans sont les bienvenus à l’école, où ils peuvent s’épanouir et se perfectionner dans leur art. Ce soir, Poerava souhaite remercier tous les parents et les élèves pour leur soutien indéfectible. Le spectacle de cette journée est le fruit de plusieurs mois de préparation acharnée. Les enseignants ont eu beaucoup de plaisir à voir leurs élèves évoluer et se dépasser pour arriver préparés sur scène. C’est avec une grande fierté que les danseurs présentent leurs tableaux aux spectateurs. Un moment magique et plein de grâce.

Te Mana O Vaiahu :

Une nouvelle école de danse vient d’ouvrir ses portes à Papeete : Te Mana O Vaiahu. Fondée en août 2021 par Laina Yeou, cette école est le fruit d’une passion familiale transmise de génération en génération. En effet, la grand-mère de Laina, Élisabeth Henriot Taae, était une passionnée de ‘ori Tahiti et ancienne chef de l’une des premières troupes de danse à Toulon. Depuis son décès prématuré alors que Laina n’avait que 7 ans, cette dernière a toujours voulu retrouver l’atmosphère chaleureuse et bienveillante que sa grand-mère avait su créer grâce à la danse et à la culture polynésienne. Après plusieurs années de réflexion, Laina s’est sentie prête à transmettre à son tour cet héritage culturel et à ouvrir une école de danse. Te Mana O Vaiahu est un lieu où chacun est le bienvenu pour s’imprégner de la culture polynésienne et apprendre le ‘ori Tahiti, sans jugement et toujours avec bienveillance, à son propre rythme. Pour Laina, la danse est avant tout une histoire de partage et d’amour, et c’est dans cet esprit qu’elle souhaite transmettre son savoir et sa passion.

Tamariki Poerani :

Depuis 1987, l’école de danse Tamariki Poerani est devenue un centre de formation incontournable pour apprendre le ‘ori Tahiti en Polynésie. Grâce à ses professeurs renommés, Makau Foster-Delcuvellerie et sa fille Kohai Batani-Gournac, l’école compte près de 150 élèves qui suivent assidûment les cours de danse et les enseignements traditionnels polynésiens du lundi au vendredi. L’école s’engage à transmettre les traditions polynésiennes aux élèves, en mettant l’accent sur la perfection des pas de danse, la force des Kapa, la rigueur et l’endurance des ‘otea, la grâce et l’émotion des ‘aparima, la déclamation des ‘orero, la musique des percussions et le chant, ainsi que l’artisanat des costumes.

Cette année, Tamariki Poerani participe pour la 29ème fois au Heiva des Écoles, un événement culturel majeur en Polynésie. Le thème du spectacle est « Te he’euri o te natura, o te ‘una’una ia o te purotu tapairu » (La beauté de la nature, c’est celle de la vahine tapairu). L’école est fière de participer à toutes les éditions du Heiva des Écoles depuis sa création, ce qui témoigne de son engagement à préserver et partager la culture polynésienne.

Manahau :

L’école Manahau est un lieu de partage et de retour aux sources dirigé par Aruho’ia, originaire de Papara à Taharuu. Cette école a ouvert ses portes en août 2019 et regroupe des élèves venus de divers horizons, mais tous animés par la même passion d’apprendre à danser, à chanter, et surtout à s’aimer. En mars 2023, l’école a présenté son spectacle « Signature » au Grand Théâtre, avec pour thème « Tuiau » qui parle de transmissions. Les artistes ont ainsi transmis leur savoir, leur énergie et leur envie d’évoluer ensemble vers un avenir prometteur. Ce spectacle a été l’occasion pour l’école Manahau de démontrer son engagement et sa volonté de soutenir et d’encourager la collaboration entre les artistes, et donc de faire avancer la culture polynésienne.