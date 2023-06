Heiva Ta’upiti ana’e 2023 : Clôture sur les émouvantes notes de la Tahiti Choir School

Te Ui Tini No Tipaerui

Il y a un an, une toute jeune école de ‘ukulele a vu le jour sous le nom de Te Matahiapo No Pirae. Aujourd’hui, elle est connue sous le nom de Te Ui Tini No Tipaerui et brille de mille feux sous la direction de la pétillante Yollande Cadoret. Les cours sont donnés par le talentueux Terii Tairaau chaque lundi et mercredi, de 8h à 10h. Mais ce n’est pas tout ! Te Ui Tini No Tipaerui est en train de mettre en place de nombreux projets pour promouvoir la culture polynésienne à travers le monde. L’école aspire à voyager et à partager la beauté de la musique et de la danse avec d’autres pays. C’est une véritable aventure qui s’annonce pour cette école, qui ne cesse de grandir et de s’épanouir. Nous avons hâte de voir ce que l’avenir leur réserve !

Vaheana

L’école de danse Vaheana, fondée et dirigée par la talentueuse Vaheana Le Bihan, est une véritable institution à Papeete depuis son ouverture en août 2009. Située en plein centre de Vaima, elle accueille des élèves de tous âges à partir de 3 ans et demi, leur offrant une formation de qualité en danse polynésienne. Cette année marque la 14ème participation de l’école au Heiva des Écoles, un événement incontournable de la scène culturelle polynésienne. Comme chaque année, les danseuses de l’école vont illuminer les planches du Grand Théâtre avec leur sourire, leur passion et leur élégance. Vaheana a pour mission de transmettre sa passion pour la culture polynésienne dans toute sa magnifique diversité, en mettant en avant le ‘ori Tahiti ainsi que la danse hawaïenne avec une charmante mixité. Elle tient à adresser un grand merci aux parents d’élèves pour leur soutien indéfectible, ainsi qu’à toute l’équipe du Te fare Tauhiti Nui pour l’organisation impeccable de cette 29ème édition du Heiva des Écoles, désormais renommé depuis l’année dernière : Ta’upiti Ana’e. L’école de danse Vaheana est fière de contribuer à la préservation et à la promotion de la riche culture polynésienne, tout en formant les danseuses de demain. Bravo à toute l’équipe pour leur travail acharné et leur dévouement sans faille !

Heihere

C’est l’histoire de deux danseurs passionnés, Herenui et Heifara Papu, originaires de Tahiti et résidant sur l’île sœur depuis 2004. Ensemble, ils décident d’ouvrir leur propre école de danse traditionnelle mixte en septembre 2011, une aventure qu’ils mènent avec brio depuis maintenant plus de 10 ans. Leur parcours en danse est remarquable : en 1996, ils participent à leur premier Heiva avec le groupe Heitiare de Taravao et remportent le 1er prix en catégorie amateur (Hura Ava tau). Ils enchaînent ensuite les succès, avec pas moins de six premiers prix en catégorie professionnelle (Hura Tau) entre 1997 et 2009, aux côtés de groupes prestigieux tels que Kei Taw-hiti, Taure’a No Faa’a, Tamariki Poerani, O Tahiti E, Heikura Nui, Nonahere et plus récemment Hitireva en 2016. En plus de leur expérience en tant que danseurs, Herenui et Heifara ont également intégré le groupe O Tahiti E pour de nombreux spectacles et tournées aux États-Unis, à Hawaii et en Europe entre 2000 et 2004. En 2002, ils remportent même le titre de meilleur couple en ‘ori Tahiti au Heiva i Tahiti place To’atā avec le groupe Taure’a Nō Faaa. En 2011, l’envie de transmettre leur passion les pousse à créer leur propre école de danse, qui aujourd’hui rassemble plus de 100 élèves de tous âges. Depuis août 2020, leur école est devenue l’Institut Culturel Heihere Moorea – Te Pu Fa’a U’i, où ils enseignent également le ‘orero, le tarava, les percussions et la fabrication de tapa. Avec leur école de danse, Herenui et Heifara ont participé à leur premier Heiva des écoles place To’atā en juin 2012, et ils en sont aujourd’hui à leur 10ème participation consécutive. Leur énergie et leur passion sont contagieuses, et leur école est devenue un véritable lieu de rencontres et d’échanges autour de la culture polynésienne.

O Hani ‘Ori Tahiti

C’est avec une grande fierté que l’école de danse O Hani Ori Tahiti a ouvert ses portes en août 2022. Depuis cette date, les cours de danse se succèdent du mardi au vendredi, accueillant des élèves de tous les âges et de tous les niveaux, à partir de 4 ans. Cette année, l’école est une pure découverte et les cours sont des moments de partage uniques, remplis d’émotions, de joie et de passion vécue ensemble avec les élèves ! Il règne dans les cours une atmosphère bienveillante et une énergie très positive, au sein de laquelle les comparaisons et les jugements entre danseuses n’ont pas leur place ! Avec l’émergence des réseaux sociaux et de la « facilité » d’apprendre à danser par ce biais, il est difficile de faire comprendre, aux nouvelles générations, tout le travail et l’implication qu’il faut fournir pour progresser et appréhender cette discipline de la danse. Mais chez O Hani Ori Tahiti, l’objectif est clair : que les élèves trouvent autant de plaisir à venir danser en créant des liens forts avec leur groupe, qu’à repousser leurs limites tout en cherchant à atteindre leurs objectifs, animés par la passion et des émotions débordantes. L’école de danse O Hani Ori Tahiti est née de l’association de Maya et de sa mère, toutes deux passionnées de danse. Leur rêve était d’unir des gens passionnés de danse autour d’un projet commun, d’un lieu de création et de liberté. Aujourd’hui, l’école compte fièrement 42 élèves inscrites, dans une ambiance familiale garantissant une qualité et une atmosphère bienveillante. Pour aller plus loin, l’école a récemment réalisé son premier projet : l’organisation de son premier gala de danse, avec succès ! Deux événements de ce genre sont projetés chaque année, ainsi que des « ori marathon » pour financer les costumes et éventuellement des déplacements. L’école de danse est également partenaire de l’association des Amazones du Pacifique et souhaite participer à plusieurs événements de la belle commune de Papara. Chez O Hani Ori Tahiti, la danse est plus qu’une simple discipline : c’est un art de vivre, un moyen de se connecter avec les autres et avec soi-même. Venez nous rejoindre pour une expérience unique et inoubliable !

Tahiti Ora

C’est avec une grande fierté que l’école de danse de Tahiti Ora, dirigée par Lehia Mama, a présenté une partie de son spectacle ce soir. Cette école de danse propose plusieurs cours par catégories d’âge, allant des toutes petites filles de 4 ans jusqu’aux ados et aux adultes. En août 2020, une nouvelle cession pour hommes a été mise en place, démontrant l’engagement de l’école à offrir des cours pour tous. Cette année marque la 3ème participation de l’école de danse au Heiva des écoles, désormais appelé Ta’upiti Ana’e. Pour l’occasion, les élèves ont exécuté plusieurs tableaux sur le thème de l’amour interdit, ou Te Here Tapu. Avec beaucoup de joie et d’excitation, le public a pu apprécier la grâce et l’émotion que les danseurs et danseuses de l’école de danse de Tahiti Ora ont apporté à la scène.

Tahiti Choir School

Ce soir, la Tahiti Choir School a offert un spectacle de clôture d’exception au public présent dans la salle. Composé de quatre parties, ce concert a émerveillé les spectateurs dès les premières notes. La première partie a vu les élèves du chant traditionnel, menés par leur talentueux professeur Dayna Tavaea-Rii, faire vibrer la salle avec leur voix puissante et envoûtante. La deuxième partie a été tout aussi impressionnante avec le chœur des enfants, âgés de 8 à 14 ans, qui ont su captiver l’attention de l’audience avec leur prestation remarquable. La troisième partie a été un moment fort en émotions avec la chorale des adultes composée de 65 choristes, qui ont su transmettre toute leur passion à travers leur voix. Enfin, le final a regroupé l’ensemble des élèves pour un moment magique et inoubliable. Le thème du spectacle, Ha’amana’o, a été présenté avec brio par les organisateurs. Le proverbe dit : « Notre richesse, ce sont nos souvenirs ». Ce soir, Tahiti Choir School a invité le public à se plonger dans leurs souvenirs à travers des chansons touchantes et émouvantes. Des souvenirs qui ont su entraîner la nostalgie de ces moments perdus, qu’ils soient joyeux ou tristes, proches ou lointains. La Tahiti Choir School a su nous rappeler l’importance de nos ancêtres et de l’héritage qu’ils nous ont laissé, ainsi que l’importance des échanges et des partages culturels. Le chant de bringue, qui a été interprété avec brio, nous a rappelé l’importance de la nature et de la vie. Une « Madeleine de Proust » déclenchant un souvenir d’enfance heureux, une chanson d’un film ou le générique d’une émission qui remémore la beauté de notre pays, une chanson qui nous rappelle un personnage de nos mythes polynésiens, autant de souvenirs qui nous ont touchés en plein cœur. La Tahiti Choir School nous a également rappelé que, malgré notre diversité, nous ne formons qu’une seule et unique humanité, sans oublier notre identité Ma’ohi. En somme, ce spectacle a été une véritable ode à la vie et aux souvenirs qui la composent. Comme le dit si bien le proverbe, une vie sans avenir serait une vie sans souvenirs. Nous ne pouvons donc que prendre soin de notre vie pour qu’elle grandisse et se charge en précieux souvenirs.