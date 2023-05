Heiva des Écoles : 32 participants au Taupiti Ana’e 2023

C’est l’évènement annonce qui les festivités du Heiva : le Taupiti Ana’e, anciennement appelé Heiva des écoles, sera bientôt de retour pour une 29 édition. Du 1er au 11 juin prochain, 32 écoles se produiront sur les scènes du Grand Théâtre et de To’ata.

Les 1er et 2 juin, ce sont donc les écoles Arato’a, Hei Tahiti, Rainearii et Tamari’i Poerava de qui passeront sur la scène de To’ata. Les écoles restantes seront les 3, 4, 10 et 11 juin sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture.

Nouveauté cette année, un annuaire et une cartographie en ligne des endroits où apprendre et pratiquer la culture Polynésienne. Te Fare Tauhiti Nui propose sur son site internet www.heiva.org un annuaire des écoles de ‘ori Tahiti, chants traditionnels, percussion, musique et ukulele.

Vous pourrez ainsi trouver l’école qui vous correspond, en fonction de votre localisation.

Si vous aussi vous souhaitez que votre école apparaisse sur le site heaiva.org, envoyez un mail à [email protected]

Les écoles participant au Heiva des Écoles et leurs thèmes sont à retrouver ci-dessous.

À noter que l’école Tapairu Tahiti s’est retirée de l’événement.



Renseignements : 40 544 544, ou site internet : https://www.maisondelaculture.pf/ ou page Facebook : Maison de la Culture de Tahiti.