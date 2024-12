Haukea Moua sacré champion de Polynésie de danse du feu

Ils étaient près de 60 au départ, et il n’en restait plus que 30 hier soir. Les artistes finalistes du concours de danse du feu ont fait le show pour espérer remporter le premier prix dans leur catégorie. Ils viennent de Hawaii, de Nouvelle-Zélande ou encore de Taïwan comme Bo-Jyun Shih : « À Taïwan, je pratique tous les jours la danse du feu. Je danse depuis l’âge de 10 ans. Je suis vraiment ravi de venir apprendre la danse du feu chez vous. Ça me permet d’en apprendre un peu plus et de rencontrer les meilleurs danseurs de Polynésie et c’est pour ça que je suis là, pour concourir ».

Ce concours est l’occasion pour nos artistes locaux de se mesurer à des compétiteurs du monde entier et d’avoir une visibilité à l’international. Reia Togna de Huahine, est l’unique représentant des îles, fier de pouvoir concourir : « Je pratique la danse du feu depuis un bon moment. J’ai appris tout seul, avec des vidéos, des amis… Je me suis dit que ce concours était l’occasion de me mesurer aux autres, et de voir si c’est que j’ai appris, c’est bien ou pas. À Tahiti, il y a quand même du niveau ».

Maniement du couteau de feu, lancer en hauteur ou encore respect des pas de base sont les quelques critères qui étaient jugés sur scène, mais pas seulement : « Ce qui va compter, ce sont surtout les danses sur scène, ainsi que la vitesse, et cet esprit de guerrier. Car c’est une danse qui vient des Samoa. On respecte avant tout une culture » explique Tumata Vairaaroa, organisatrice du Siva Afi Tahiti 2024.

Haukea Moua







Pour ce premier concours de danse du feu organisé au fenua, c’est Haukea Moua qui a été sacré champion de Polynésie et remporte ainsi son ticket pour les championnats du monde à Hawaii en mai 2025. Il a également terminé premier dans la catégorie Overall Master International. Un titre prestigieux qui couronne les grands gagnants parmi toutes les divisions, désignant ceux qui ont marqué la compétition par leur excellence et leur performance exceptionnelle.

Meredith-Numi Portia

Aussi, Meredith-Numi Portia de Nouvelle-Zélande, a reçu un prix spécial dans la Women’s Division. L’année prochaine, sera ouverte au sein du concours une division Women International, exclusivement dédiée aux femmes de 18 ans et plus, afin de mettre en valeur les femmes dans la danse de couteau de feu.

Ci-dessous, les résultats complets à télécharger :