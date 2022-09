Festival des 1001 Planètes : 3 jours d’électro au Belvédère

Le Belvédère accueillera pendant 3 jours, dans une décoration qui promet d’être “interstellaire”, des milliers de festivaliers, amateurs de musique électronique.

30 artistes se partageront 3 scènes, et embarqueront le public pendant 80 minutes sur leur planète en passant de l’afrobeat à la techno et par le Sapa’u et la deep house.

Parmi eux, Analog Grammar, Atomi, DJ Esteban B, Pony, Supa Mana, T-Unit, Yann Pérez, DJette Zoé, Didjélirium ou encore Pony.

Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement