Diplo au Tiki Fest, le premier festival de musique international de Polynésie

Après deux ans à avoir travaillé à son organisation, Studio 87 lance le Tiki Fest. Plusieurs artistes locaux assureront la première partie de ce festival musical afin de représenter et promouvoir la culture locale. Koru, Pepena, Nohorai, Sam ou encore Mr Olson se produiront sur la plus grosse scène jamais installée sur Tahiti. Et ils seront rejoints par une star à la renommée internationale : Diplo, DJ, producteur, auteur et rappeur américain. Il a collaboré et produit les plus grands noms de l’industrie musicale tels que Madonna, Shakira, Snoop Dogg, Bruno Mars, DJ Snake, Justin Bieber, SIA, Marron 5 etc. Certains de ses clips comptabilisent des millions voire des milliards de vues sur YouTube.

Et qui dit grand événement dit aussi grand dispositif de sécurité dont, entre autres : la mobilisation de 40 agents de sécurité, l’installation d’un poste de secours, la présence d’une équipe de la gendarmerie pour assurer le retour des gens du terrain jusqu’au plateaux d’Outumaoro oà seront stationnées les voitures, ainsi qu’une opération capitaine de soirée.

Le Tiki Fest se veut être une entité à part entière, un festival récurrent qui a pour projet de devenir le festival de musique polynésien référent dans le monde, et se développer année après année par sa taille, son line-up et son organisation. Il se veut également éco-responsable en limitant les déchets plastiques à usage unique. Un système de verres consignés sera mis en place et les roulottes/food-trucks présents devront utiliser de la vaisselle en carton ou compostable, respectueuse de l’environnement.

Environ 5 000 personnes sont attendues au terrain Bel Air de Punaauia le 30 novembre de 14 heures à minuit.

PRATIQUE :

Billetterie en place à partir du jeudi 12 septembre à Carrefour Punaauia, Faa’a et Arue, et à Radio 1 Fare Ute, et en ligne sur Ticketpacific.pf

Événement interdit aux mineurs

Sur place, un espace bar et un food corner seront présents