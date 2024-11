Des danseurs du monde entier au Ori Tahiti nui competition

C’est une scène rêvée depuis longtemps. Des danseurs et danseuses ont fait le voyage depuis le Japon, les États-Unis, le Chili, ou bien la France pour participer au Ori Tahiti nui competition. Le concours est attendu chaque année par des groupes venues des 4 coins de la planete

Aimee est professeur de danse tahitienne à Tijuana au Mexique, c’est la 4e fois qu’elle vient à Tahiti pour concourir et faire progresser ses élèves. L’entrainement a été intense ces 6 derniers mois. « C’est très important d’amener mes danseuses du Mexique à Tahiti, au fenua, pour qu’elles voient ce dont on parle lorsqu’il s’agit de Ori Tahiti. Je souhaite qu’elles comprennent le sens de danser ici avec les tahitiennes de l’île. J’espère que nous allons retenir tout cela et ramener ces savoirs autant que possible au Mexique. Et quand nous rentrerons, nous continuons à danser et à représenter Ori Tahiti, du mieux que nous pouvons. »

Pour tous ces danseurs et danseuses, un séjour à Tahiti est un enrichissement culturel et professionnel. Valentine enseigne et danse le Ori tahiti à Paris. Elle s’est plongée dans la culture polynésienne il y a 10 ans. « C’est plusieurs challenges : à la fois le challenge de l’improvisation parce qu’on ne connait pas les musiques à l’avance donc on peut s’entrainer avec les pehe traditionnels mais on ne sait jamais sur quel pehe on va tomber. Et puis c’est aussi le challenge de se mesurer aux danseuses du monde entier, de l’international. »

Le ori tahiti nui compétition a vu le jour en 2012 avec une centaine de participants à l’époque. Aujourd’hui l’événement a bien grandi et regroupe pas moins de 700 danseurs. « On a démarré avec le solo, ensuite, on a rajouté les duos, ensuite les formations de 5 pour mehura et les ‘otea. Ensuite on a rajouté le World championship, c’est ce qui va se passer ce soir. »

La scène est aussi ouverte aux danseurs et danseuses de tahiti. Le concours est un tremplin pour se mesurer et progresser. En coulisses on se prépare pour briller sous les feux des projecteurs et affronter le jury. « C’est stressant et je ne m’attendais pas à être en finale. Ce qui me plait dans tout ça ce sont les nouvelles rencontres et aussi la créativité des personnes dans leurs costumes. Et la façon de danser aussi parce que chaque danseuse a sa façon de danser. »

La grande famille internationale du Ori Tahiti se retrouve et partage son amour pour la danse. Les groupes les plus entraînés ont fait aussi le déplacement pour concourir aussi, dès la semaine prochaine au hura tapairu