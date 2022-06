“Au Fenua” : une classe de Tiarei réalise un clip vidéo musical

Sous l’impulsion de leur professeure, Reia Tauru, l’œuvre intitulée Au Fenua, a été écrite et chantée par les élèves de CM1 de l’école Moenoa Tevaihopu. Au Fenua est la première des deux chansons tirées d’un projet pédagogique mené par la classe. Au-delà d’un projet de classe, le clip musical a été fédérateur, car il a réuni les parents d’élèves, l’école, la municipalité, ainsi que plusieurs autres partenaires.

Cette œuvre musicale est l’aboutissement d’un projet pédagogique mené sur plusieurs périodes avec les élèves. Ce travail leur a permis de s’exprimer au travers de la production d’écrits, et de l’éducation musicale et artistique. Il a également permis d’installer un axe transversal dans le programme de leur année scolaire. En effet, ce projet touche également d’autres champs disciplinaires tels que la lecture, l’histoire et la géographie, les langues et cultures polynésiennes, l’éducation civique et morale, l’éducation physique et sportive, ou encore l’initiation aux technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE).

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Reia Tauru et toute l’équipe pédagogique du GS Moenoa-Tevaihopu ont su révéler chez ses élèves, l’esprit de groupe, l’esprit artistique, et surtout cet esprit de fierté de leur Fenua. Approchés par la classe, Manuarii Bonnefin et ses équipes ont accepté de soutenir le projet, et ont ainsi réalisé la partie enregistrement et vidéo.

Le clip de 3 minutes promeut leur commune et partage la vie en Polynésie, à travers le regard de ces enfants.