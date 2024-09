« ‘A pehe mai na », les comptines de Raumata et Roger Tetuanui

Investie dans la culture au fenua, Raumata Tetuanui étudie l’anthropologie à l’université de Polynésie française (UPF). Elle souhaite partager ses savoirs avec « ‘A pehe mai na ». Le livret de comptines a été conçu par la jeune femme et son père Roger : « Mon papa maitrise très bien le reo maohi, il a grandi en ne parlant que le tahitien, mais il m’a toujours parlé en français. C’est en entrant à l’université que j’ai commencé le reo, et que j’ai fréquenté les étudiants en licence de reo, que je me suis dit qu’il fallait s’y mettre. Surtout que je chante aussi en tahitien. Écrire ces comptines a été un bon exercice pour moi, et cela m’a mise plus en confiance avec la langue. C’est comme si je repartais de zéro, en même temps que les enfants qui auront ces comptines ».

À l’intérieur de chaque livret se trouve un QR code qui dirige les lecteurs vers les comptines sur YouTube accompagnées de leurs traductions.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce livret de comptines est le fruit d’un travail collectif, en famille. « J’y crois beaucoup, parce qu’aujourd’hui, on va lier ça à la culture, à la danse. Et grâce à la danse, notre reo s’exporte. Nos jeunes vont surement s’y intéresser de plus en plus, parce qu’il y en a plein qui font de la danse, il y en a plein qui sont dans la culture » explique Roger, le père de Raumata.

– PUBLICITE –

« ‘A pehe mai na » a en tous les cas déjà trouvé son public et le premier stock de livre a été épuisé en quelques heures seulement le jour de la sortie.

Plus d’informations sur le livret ICI