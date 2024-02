À Hao, le chant s’apprend en visioconférence pour le Heiva Taure’a

Il lui faut avoir l’ouïe fine pour écouter les paroles des collégiens avec la connexion internet capricieuse aux Tuamotu : Peterson Cowan prend à bras-le-corps l’enseignement du chant aux 4e et 3e de Hao. Une fois les micros et interfaces branchés, le lien social, pédagogique et musical peut se tisser : « C’est une idée qui m’a paru essentielle, et on l’a proposée. J’ai vu les élèves plusieurs fois en visio et ensuite, j’y suis allé de fin janvier à début février, pour faire du coaching directement sur place ».

Sur l’atoll, le professeur de chant a réécrit les partitions des chants, à la fois pour les choristes, mais aussi pour les musiciens. Ces cours permettent à six élèves volontaires de parfaire leur technique vocale. Chaque mardi, ils suivent la visioconférence en plus de leur cours de musique au collège. Ce partenariat entre l’établissement et le conservatoire a débuté en octobre dernier. « Nous avions constaté que les îles étaient un peu abandonnées, on n’a pas de dispositif Cham/Chad (classes à horaires aménagés en musique classique et arts traditionnels, Ndlr) comme il y a sur Tahiti par exemple. Donc, nous avons voulu, avec les moyens du bord, mettre en place ces cours en visioconférence » explique Camélia Marakai, professeure de reo tahiti et de français, référente du Parcours d’éducation artistique et culturelle.

Le collège est aussi confronté aux problèmes techniques récurrents de débit internet. Parfois, il est impossible d’assurer le cours. Cela n’empêche pas ces jeunes de continuer de chanter et de jouer de la musique.

Ce dispositif d’éducation artistique et culturel est un levier pour gagner en confiance : « C’est un travail de couleur vocale, c’est un travail de dépassement de soi, c’est aussi un travail de mise en espace, et qui valorise leurs connaissances qu’ils ignorent. Ils passent aussi le cap de la timidité par ce coaching de proximité » indique Peterson Cowan.

Le conservatoire artistique souhaite étendre à la rentrée prochaine ces cours de chant en visioconférence aux autres archipels.