7 pièces de collection du Musée d’archéologie de Cambridge prêtées au Musée de Tahiti et de Îles

Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, la directrice du Musée de Tahiti et des Îles, Miriama Bono, et Pierre-Jean Picard, architecte en charge du projet de reconstruction de la salle permanente, ont accueilli, mardi après-midi, pour une visite du chantier, Sir Nicholas Thomas, directeur du « Museum of Archaeology and Antropology » de Cambridge.

Sir Nicholas Thomas, personnalité reconnue pour son expertise des collections océaniennes, a apporté tout son soutien au programme de prêt sollicité par le musée de Tahiti pour enrichir son parcours muséographique.

Cette visite était aussi l’occasion d’évoquer les modalités de convoiement des pièces avec les équipes de conservation. De plus amples coopérations avec le ministre de la Culture sont à prévoir, notamment pour les collections contemporaines ou les prêts d’autres établissements de la région.