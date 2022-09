36e Foire agricole : la population au rendez-vous

La nouvelle édition de la foire agricole était visiblement très attendue par la population. Alors que les officiels se sont chargés de l’ouverture officielle par des chants et discours, le public, très fourni et majoritairement familial, n’a pas perdu de temps pour prendre d’assaut les 3 hectares d’exposition.

“On a envie de tout ramasser ! Il faut des sous !” s’amuse une visiteuse, tandis que les plus petits découvrent avec appétit la diversité de produits du faapu.

Le passage devant les animaux reste également un moment prisé par les plus jeunes. “Ils sont excités de voir les animaux en vrai. Ils peuvent les toucher, les caresser… C’est un autre sens que l’on met en place grâce à cette foire agricole”, souligne Miryam Tahutini, institutrice.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)



Une foire 100% locale

La crise covid ayant permis de promouvoir les produits locaux, grâce notamment au “market drive”, la chambre de l’agriculture souhaite surfer sur cette dynamique.

“Après deux ans de recherche d’alternatives, la nouveauté c’est une foire 100% locale, que ce soit au niveau des boissons ou de l’alimentation, précise Heipua Firuu Maitere, responsable de la cellule promotion et évènements de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire. On a fait le choix de ne pas accueillir de commerçants textile et de produits importés pour pouvoir s’alimenter sur le site”.

Si vous souhaitez découvrir ces produits ou vous initier aux rudiments du fa’apu, les 250 exposants vous attendent jusqu’au 9 octobre sur le site d’Outumaoro à Punaauia.