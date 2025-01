L’UPF organise sa Nuit de la lecture le 24 janvier

Les Nuits de la Lecture ont pour vocation de mettre en lumière le plaisir de lire et la richesse des découvertes littéraires à travers des activités accessibles à tous. Organisé dans toute la France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, cet événement mobilise bibliothèques et librairies pour offrir des moments de partage, d’échange et de créativité autour du livre.

Au fenua, cet événement s’inscrit dans une volonté de valoriser les collections littéraires et patrimoniales, tout en invitant petits et grands à explorer les multiples facettes de la lecture.

Une soirée sur le thème des « patrimoines »

Pour cette 9e édition des Nuits de la Lecture, placée sous le thème « les patrimoines », la Bibliothèque universitaire invite le public à une soirée conviviale et enrichissante, prévue de 18 à 22 heures.

Au programme, des animations thématiques autour des patrimoines littéraires, culturels et artistiques ; des jeux et ateliers interactifs pour stimuler la créativité des participants ; des découvertes et échanges.