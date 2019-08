2ème édition du Nu’uroa Fest’ ce samedi

Cette manifestation, portée par Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture en partenariat avec le Musée de Tahiti et des Îles, permet aux troupes de ‘ori tahiti qui n’ont pas été lauréates lors du concours du Heiva i Tahiti de se produire à nouveau. Les groupes de danse se produisent ainsi en plein air dans les jardins du Musée. Les troupes dansent toutes en costume Hura nui, avec une prestation d’une demie heure chacun. À l’issue de chaque représentation, le public est invité à prendre des photos des danseurs et musiciens, ou à se prendre en photo avec les artistes.

(Crédit photo : Maison de la Culture)

À 9 h 30, en ouverture de cette journée festive, le groupe Pupu Tuha’a Pae qui a remporté le prix du plus beau costume Hura Nui au Heiva i Tahiti 2019, remettra un exemplaire de chaque “grand costume” femme et homme au Musée, permettant ainsi de compléter et pérenniser une collection riche de 200 costumes, que l’Établissement met régulièrement à l’honneur.

L’événement est gratuit, avec une restauration accessible sur place dont un ma’a Tahiti le midi.

Un tarif préférentiel sera proposé durant ce week-end pour la visite de l’exposition “Tupuna -> Transit”, qui a ses quartiers au Musée pendant la durée des travaux de rénovation du Musée, jusqu’en septembre 2020.

PRATIQUE :

Musée de Tahiti et des Îles à Punaauia

Samedi 10 août

De 9 h 30 à 16 h 15

Entrée libre

6 groupes de danse : 30 minutes de show + 10 minutes de photo pour chaque groupe

Renseignements au 40 548 435 et à [email protected]