20ème salon de la bijouterie d’Art du 10 au 14 février

Ce premier salon de l’année réunit près d’une vingtaine d’exposants passionnés et innovants, mettant ainsi à l’honneur la diversité des produits de l’artisanat polynésien.

Parmi eux, des grands noms de la bijouterie d’art : Fauura Bouteau, mais aussi Hiro Ou Wen (Te Tavake création), Gee Mee Lee créations, Derry Changuy (Créations Keavau), Moise Barsinas, et des créateurs formés au Centre des Métiers d’Art.

Le Vice-président de la Polynésie française, Jean-Christophe Bouissou, a inauguré le 20ème salon de la bijouterie d’Art, ce matin dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française (APF), en présence de la présidente de l’association d’artisanat d’Art et organisatrice de l’événement, Faaura Bouteau. Il était également entouré du Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Sommers, de la Vice-présidente de l’APF, Sylvana Puhetini et de Nicole Bouteau, représentante à l’APF. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Depuis sa création, l’événement est soutenu par le Pays à travers le service de l’artisanat, qui encourage la jeunesse à se lancer dans le secteur. C’est d’ailleurs l’objectif des lois que le gouvernement a soutenu, qui ont été récemment adoptées à l’Assemblée de la Polynésie française, et qui seront bientôt déployées pour les artisans traditionnels. “Il s’agit de reconnaître l’excellence des artisans, de soutenir la création, d’accompagner le nouveau venu qui veut vivre de l’artisanat, et d’encourager les associations à poursuivre leur rôle de transmission et d’accompagnement” a déclaré Jean-Christophe Bouissou, vice-président de la Polynésie, lors de son discours prononcé pour l’inauguration du salon.

Au fil des années, le salon de l’artisanat d’art a gagné en notoriété et est devenu un événement incontournable des expositions artisanales. Des pièces uniques et originales, de véritables œuvres d’art conçues à base de matières premières nobles telles que des coquillages, de la nacre, des fibres, des os et des perles de culture de Tahiti, attendent le grand public.

Cette 20ème édition dédiée à la Saint-Valentin sera ouverte du 10 au 14 février 2022, de 8 heures à 17 heures, dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française.