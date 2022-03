Tonga : le Premier ministre positif au Covid-19

Les Tonga sont restées exemptes de Covid pendant une grande partie de la pandémie, mais les cas ont commencé à augmenter peu après l’arrivée des navires d’aide internationale en provenance d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou encore de Polynésie, suite au puissant tsunami du 15 janvier qui a fait au moins trois morts.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 1 032 cas de Covid-19 ont été recensés depuis aux Tonga, sans qu’aucun décès n’ait été enregistré à ce jour.

M. Sovaleni ne ressent que des symptômes légers et continuera d’assumer ses fonctions isolé chez lui, a indiqué son bureau lundi.

“Nous sommes en train d’ajuster nos vies et nos affaires alors que nous apprenons à vivre avec le Covid-19 et je continuerai à servir Sa Majesté, le gouvernement et notre peuple pendant mon temps d’isolement”, a déclaré le Premier ministre.

L’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situé à environ 65 kilomètres de la capitale Nuku’alofa, a provoqué une onde de choc qui a fait le tour du monde et enveloppé les îles des Tonga d’une épaisse couche de cendres.

Le tsunami qui a frappé les Tonga peu après a tué trois personnes dans l’archipel, détruit des maisons et des bâtiments et rompu le câble de communication sous-marin du pays, coupant la communication avec le monde extérieur pendant des semaines.