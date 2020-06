Pas de défilé du 14 juillet en métropole, mais une cérémonie avec hommage aux soignants

Sous l’égide du Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, l’établissement Grands Projets de Polynésie réunit le jury du futur "Complexe de salles de spectacles et Centre de Congrès" les 4 et 5 juin, dans le salon d’honneur de la Présidence de la Polynésie française, pour assister à la présentation des projets architecturaux et d’aménagement, proposés par les 4 cabinets d’architecture et de maîtrise d’œuvre.