Outre-mer : un plan de 119,3 milliards de Fcfp pour aider les collectivités et entreprises

Ce plan, baptisé « Outre-mer en commun », se veut « une réponse à la crise sanitaire mais aussi à son impact économique », dans le cadre de la « trajectoire outre-mer 5.0 « (déclinaison des objectifs de développement durable pour les territoires ultramarins, ndlr), lancée depuis avril 2019, explique un communiqué commun.

Ce plan se décline notamment en trois points : une réponse sanitaire, une réponse économique et une réponse environnementale.

En matière sanitaire, l’AFD va renforcer « son appui aux réseaux régionaux de surveillance épidémiologique » et va « contribuer au plan de réforme et de relance des investissements » pour les hôpitaux d’Outre-mer, précise le communiqué, sans donner de chiffres.

Pour « soutenir le tissu économique », l’AFD va examiner « avec bienveillance les demandes de report d’échéances de 6 mois de ses prêts aux collectivités locales et aux entreprises », accélérer « ses décaissements » (à hauteur de 250 millions d’euros soit environ 29 milliards de Fcfp) » et « les instructions de prêts budgétaires annuels des grandes collectivités » (250 millions), et mettre en place « des prêts d’urgence d’aide à l’investissement sur 20 ans pour les collectivités ultramarines ».

L’AFD va aussi aider l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) à « renforcer ses capacités de microcrédit » pour soutenir les TPE ultramarines les plus fragiles.

S’agissant plus spécifiquement de la zone Pacifique, l’AFD vient d’accorder, à la demande et avec la garantie de l’État, un prêt amortissable à la Collectivité de la Nouvelle-Calédonie d’un montant de 240 millions d’euros (28,6 milliards de Fcfp) pour faire face au besoin de trésorerie urgent. L’Agence étudie également, en étroite concertation avec l’État, les moyens d’appui à apporter au gouvernement de la Polynésie française au regard des impacts économiques et financiers de la crise.

Enfin, l’AFD va mettre en place des « prêts bonifiés » pour financer les « programmes d’investissements publics vers une relance durable » en Outre-mer et financer une étude sur la « Relance décarbonée et inclusive dans les territoires ultramarins », pour « déterminer les actions à financer en priorité ».