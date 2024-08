Le 53e Forum des iles du Pacifique ouvre avec dans le viseur, la lutte contre le changement climatique

De fortes pluies n’ont pas permis le traditionnel passage des Leaders océaniens devant la population, mais les enfants tongiens et la fanfare locale ont bien lancé ce sommet politique annuel.

La journée a été perturbée par la météo, mais aussi par un tremblement de terre qui a contraint à évacuer les salles. Les Îles Marshall devaient lancer un grand mouvement anti-nucléaire. Ce sera pour plus tard. L’inquiétude majeure, en Océanie, c’est le changement climatique et les phénomènes qui y sont liés : le renforcement des cyclones, et la montée des eaux. Un homme est donc arrivé à point nommé pour rencontrer Moetai Brotherson. Olivier Poivre d’Arvor est ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes. Il veut mobiliser plus d’une centaine de Chefs d’États pour la Conférence des Nations-Unies sur l’Océan, à Nice l’an prochain. Et pour lui, ce sont les petits pays qui feront évoluer les grandes puissances, pour aboutir à des accords contraignants. Ce qui implique une mobilisation très en amont…

« Il faut faire avancer toutes les négociations internationales sur les sujets de la haute mer, de la lutte contre la pêche illégale, contre le plastique, que tous ces grands traités soient signés à cette date. Deuxièmement : apporter des moyens assez considérables au comité national pour la science et la connaissance de l’océan, pour savoir comment explorer l’océan et je trouve qu’en Polynésie française vous avez cette ambition au travers de jeunes scientifiques notamment qui peuvent être à Moorea ou ailleurs, mais il est très important de donner des moyens pour connaitre les océans, les fonds de l’océan pour ne pas les exploiter, comme vous avez su très intelligemment prendre cette position. Et dans le domaine de l’économie, arriver à créer des systèmes de compensation des effets du changement climatique, de la décarbonisation du transport maritime. De créer vraiment une économie très solidaire et un système économique qui permette de continuer à avoir des activités de pêche, de chantier naval, de transport maritime, de pose de câble ou d’autres activités ou de tourisme. Mais dans une vision extrêmement soutenable et vous êtes en Polynésie l’exemple d’un pays qui a ce souci-là. Tout cela devrait être extrêmement contraignant et amener de grands pays qui sont pollueurs, qui n’ont pas toujours les pratiques les plus vertueuses, à se joindre au petit ensemble que vous représentez dans le pacifique. »

Le Forum devrait se concentrer sur le changement climatique. Mais même sur l’environnement, les Pays du Pacifique ne sont pas tous d’accord, notamment sur l’exploitation minière des océans. Le Forum durera toute la semaine à Nuku’alofa.