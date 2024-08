La France accepte une mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie

« Mandatée par le président Emmanuel Macron, j’ai remis une lettre au président en exercice du FIP Mark Brown et au secrétaire général Baron Waqa pour proposer à la troïka du FIP une visite en Nouvelle-Calédonie avant la prochaine réunion de ses dirigeants à Nuku’Alofa », a écrit Véronique Roger-Lacan sur X (ex-Twitter).

La prochaine réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique, l’organisation régionale qui regroupe 18 États indépendants et territoires associés d’Océanie, est prévue du 26 au 30 août dans la capitale des Tonga.

Dans une interview au média néo-zélandais RNZ Pacific, Véronique Roger-Lacan a estimé que l’envoi de cette mission était « une bonne idée ». « Il est important que tout le monde puisse évaluer la situation », a-t-elle ajouté.

Sur X, le Forum des îles du Pacifique a confirmé qu’une « mission d’enquête de haut niveau se rendra en Nouvelle-Calédonie » avant la fin du mois.

Fin juillet, le Forum des îles du Pacifique avait approuvé l’envoi de cette mission en Nouvelle-Calédonie pour favoriser une « résolution durable » à la crise dans l’archipel français, mais la France n’avait pas fait connaître sa position.

La mission du Forum doit être pilotée par son Comité ministériel, dirigé par les Premiers ministres des îles Cook, Fidji et Tonga. L’actuel président en exercice du Forum est le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown.

Le Caillou est en proie à des violences depuis le 13 mai, lorsque la mobilisation des indépendantistes contre une réforme du corps électoral a dégénéré en émeutes, faisant 10 morts et plus de 2,2 milliards d’euros de dégâts, et en crise politique majeure.