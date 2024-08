JO : les résultats des Français samedi

Athlétisme

Nicolas Navarro 16e, Hassan Chahdi 20e et Félix Bour 50e du marathon

800 m hommes : Gabriel Tual 6e de la finale

100 m haies femmes : Cyréna Samba-Mayela, 2e et médaillée d’argent

5.000 m hommes : Yann Schrub 12e et Hugo Hay 16e

1 500 m femmes : Agathe Guillemot 9e

Relais 4×400 m hommes : Muhammad Abdallah Kounta, Gilles Biron, Teo Andant et Fabrisio Saidy (après avoir été pris dans une chute)

Basket

Finale du tournoi masculin

La France médaillée d’argent après sa défaite (98-87) en finale contre les États-Unis

Breaking

Bboy Dany médaillé d’argent

Bboy Lagaet, éliminé avant les quarts de finale

Canoë Sprint

Manon Hostens éliminée en demi-finale du K1 500 m

Maxime Beaumont éliminé en demi-finale du K1 1.000 m

Cyclisme sur piste

Benjamin Thomas et Thomas Boudat, 12e de la course à l’Américaine

Sébastien Vigier et Rayan Helal éliminés en repêchages des huitièmes de finale du keirin

Mathilde Gros, éliminée en 8e de finale de la vitesse

Marie-Divine Kouamé (vitesse femmes, 8e et quarts de finale)

Escalade

Oriane Bertone, 8e en combiné bloc & difficulté

Golf

Céline Boutier, 18e à huit coups de la championne olympique, la Néo-Zélandaise Lydia Ko

Gymnastique rythmique

Les Françaises ont fini 6e

Handball

Tournoi féminin

La France médaillée d’argent après sa défaite en finale face à la Norvège (29-21)

Pentathlon moderne

Valentin Prades 11e et Jean-Baptiste Mourcia 16e

Elodie Clouvel et Marie Oteiza qualifiées pour la finale, programmée dimanche

Taekwondo

Althea Laurin (+67 kg) médaillée d’or

Volley-ball

Tournoi masculin

La France championne olympique comme à Tokyo en 2021 après sa victoire en finale contre la Pologne en trois sets(25-19, 25-20, 25-23)