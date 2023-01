Fusillade mortelle aux Etats-Unis

Le tireur était cerné par la police dimanche, selon plusieurs médias locaux qui diffusaient en direct des images prises par hélicoptère.

Une camionnette blanche dans laquelle se trouverait le suspect était bloquée à l’avant et à l’arrière par des véhicules blindés de la police dans la ville de Torrance, au sud de Los Angeles, à un peu plus de 40 km de Monterey Park, ville à majorité asiatique où a eu lieu la fusillade dans un dancing.

La fusillade s’est produite près d’un lieu où venait d’être célébré le Nouvel an lunaire à Monterey Park, ville de quelque 61 000 habitants majoritairement d’origine asiatique, située à environ 13 km à l’est du centre de Los Angeles.

Selon des informations de presse, la fusillade s’est produite dans un dancing samedi soir, une heure après la fête du Nouvel an lunaire.

Un habitant de la ville, Wong Wei, a déclaré au Los Angeles Times que son amie se trouvait dans le club et était aux toilettes quand les tirs ont éclaté. Lorsqu’elle est sortie, elle a vu un homme armé et trois corps –deux femmes et une personne qu’il a identifiée comme le patron du club.