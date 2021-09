Covid-19 : 6 nouveaux décès en Nouvelle-Calédonie

Le Caillou enregistre 6 nouveaux décès de personnes atteintes de covid-19 entre vendredi et samedi. On compte désormais 22 décès depuis le 9 septembre en Nouvelle-Calédonie. 204 nouveaux cas ont également été recensés en 24 heures. Selon les autorités, la majorité des cas identifiés sont des personnes non vaccinées rapportent Les Nouvelles calédoniennes. 37 patients sont actuellement en réanimation.

En Nouvelle-Calédonie, un confinement est en vigueur depuis le 7 septembre. Un couvre-feu a également été mis en place en début de semaine. Les mesures ont été prolongées jusqu’au 4 octobre, à minuit.