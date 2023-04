Australie : ordre d’évacuer à l’approche d’un cyclone tropical

Les prévisionnistes estiment que cette tempête de catégorie 4 pourrait provoquer des rafales atteignant 315 kilomètres par heure, ce qui en ferait l’un des cyclones les plus puissants à frapper le pays depuis dix ans.

Le cyclone Ilsa devrait toucher terre jeudi soir ou vendredi matin, entre les villes côtières de Broome et Port Hedland (nord-est), à environ 17 heures de route au nord de Perth, la capitale de l’Etat d’Australie-Occidentale.

Les navires de Port Hedland, l’une des principales plaques tournantes du transport de minerai de fer dans le monde, ont été mis à l’abri par précaution.

Le maire de la ville Peter Carter a déclaré à la chaîne nationale ABC que les vents destructeurs du cyclone, qui prend de l’ampleur dans l’océan Indien, pourraient transformer les débris volants en véritables « missiles (…) ce qui cause tous les dégâts, ce qui blesse les gens ». « Tout le monde est sur les nerfs », a-t-il ajouté.

Le Bureau de Météorologie a prévenu que les vents violents du cyclone seraient suffisamment puissants pour causer de nombreuses destructions en projetant « des caravanes » ou en arrachant des arbres ou des lignes électriques. Des crues soudaines sont également à craindre, selon l’agence.

Severe Tropical #CycloneIlsa crossed the coast as a Category 5 system, about 120km ENE of #PortHedland around midnight on Thursday 13 April, with an estimated intensity of 213 kmh. Stay up to date with warnings at https://t.co/NikaX4QRKr and follow advice of @dfes_wa pic.twitter.com/SuiKcEU3Yf