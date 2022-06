Assemblée nationale : Où siègent les députés Outre-mer

À droite d’abord. Le groupe LR accueille pour cette XVIe mandature un député ultramarin. Il s’agit de Mansour Kamardine, député de Mayotte, et membre historique du parti de la droite républicaine. Il est le seul député ultramarin issu des bancs LR à avoir été réélu. En effet, à La Réunion, David Lorion et Nadia Ramassamy ont été éliminés au second tour, tandis que Jean-Luc Poudroux s’est retiré de la vie politique. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Claire Javois a également été éliminée. Quant à Nathalie Bassire, qui n’a pas eu l’investiture LR, a décidé de siéger dans un autre groupe.

Du côté de la coalition présidentielle « Ensemble ! », on retrouve quatre députés ultramarins. Il s’agit des députés calédoniens Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf (Renaissance), du député de Wallis-et-Futuna, Mikaele Seo (Renaissance) et du député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Frantz Gumbs (Démocrates – Modem et Indépendants). Ramlati Ali et Lénaïck Adam, anciens députés LaRem, n’ont pas été réélus. De son côté, Olivier Serva a décidé de changer de groupe.

Nouveau groupe parlementaire pour cette nouvelle législature : « Liberté, indépendance, Outre-mer et Territoires », remplaçant de « Libertés et Territoires » qui sort de la coalition présidentielle et accueille des députés transfuges de l’UDI ou de la gauche dissidente. En Outre-mer, on y retrouve Nathalie Bassire (La Réunion), Estelle Youssoufa (Mayotte), Max Mathiasin et Olivier Serva (Guadeloupe), et Stéphane Lenormand (Saint-Pierre et Miquelon).

À gauche, Philippe Naillet (La Réunion), Christian Baptiste (Guadeloupe), Elie Califer (Guadeloupe) et Johnny Hajjar (Martinique) ont choisi de rejoindre les bancs du groupe PS -Socialistes et apparentés-, membre de la coalition NUPES. Chez LFI, autre composante majeure de la NUPES, on retrouve Jean-Philippe Nilor (Martinique), Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard (La Réunion). Pour rappel, Jean-Hugues Ratenon siégeait déjà au sein de LFI lors de la précédente mandature.

Enfin, c’est au groupe GDR, groupe parlementaire du Parti communiste, que l’on trouve le plus de députés ultramarins, dix au total. Il s’agit des députés polynésiens Moetai Brotherson, Steve Chailloux, Tematai Le Gayic, mais aussi de Karine Le Bon, Emeline K/Bidi, Frédéric Maillot (La Réunion), Jean-Victor Castor, Davy Rimane (Guyane), Jiovanny William et Marcellin Nadeau (Martinique).

Précisons que malgré les bons scores de Marine Le Pen à la Présidentielle, aucun député RN n’a été élu en Outre-mer. Il en va de même pour le groupe EELV qui n’a rallié aucun député ultramarin. C’est toutefois l’intergroupe NUPES qui rassemble le plus de députés Outre-mer (17).

Les Républicains :

Mansour Kamardine

Intergroupe Ensemble ! :

Philippe Dunoyer (Renaissance)

Nicolas Metzdorf (Renaissance)

Mikaele Seo (Renaissance)

Frantz Gumbs (Démocrates – MoDem et Indépendants)

Liberté, indépendance, Outre-mer et Territoires :

Estelle Youssoufa

Nathalie Bassire

Olivier Serva

Max Mathiasin

Stéphane Lenormand

Socialistes et apparentés – NUPES :

Philippe Naillet

Christian Baptiste

Elie Califer

Johnny Hajjar

LFI – NUPES :

Jean-Hugues Ratenon

Perceval Gaillard

Jean-Philippe Nilor

GDR – NUPES :