Vigilance météo : pluie aux îles du Vent et Raromatai, orages aux Australes

Ce dimanche, de grosses averses se sont abattues sur Tahiti. Météo France a placé les îles du Vent et les Raromatai en vigilance jaune.

Des averses sont encore attendues dans la nuit de dimanche à Tahiti et Moorea avec un risque orageux. Des averses et quelques grains sont annoncé lundi matin, des éclaircies l’après-midi. Celles-ci sont devraient être de plus en plus larges la journée de mardi. Toutefois, des averses pourront se déclencher sur les sommets et sur les côtes au vent de Tahiti et Moorea l’après-midi. Températures extrêmes prévues : 22 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré de secteur de Nord-Est jusqu’à mardi soir, rafales 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest, houle longue de Nord-Nord-Ouest dépassant le mètre lundi et mardi.

Les Australes Ouest et centre sont en vigilance jaune pour les orages ce dimanche.

Le temps devrait rester perturbé jusqu’à mardi sur l’archipel, averses et grains orageux sont prévus.

Vent de Nord à Nord-Est modéré. Rafales à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 lundi, 2 mètres mardi.