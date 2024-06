Vigilance jaune vagues – submersion sur la Société, les Tuamotu Ouest et Sud

Îles Sous-le-Vent

Jeudi soir, le risque orageux reste prédominant sur la région de Mopélia tandis que des averses isolées peuvent intéresser le reste des Raromatai notamment sur le Sud de Raiatea et de Huahine. Vendredi, le ciel est majoritairement voilé, doublé par quelques nuages bas. Au fil des heures, les averses gagnent du terrain dans l’après-midi avant un risque orageux plus marqué en soirée. Samedi, le temps est perturbé et pluvieux, accompagné de grains orageux.

Vent faible à modéré de Sud-Est jeudi soir, faiblissant pour la journée de vendredi. Il s’oriente au secteur Ouest à Nord-Ouest faible samedi.

Mer agitée devenant peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres en soirée s’amortissant à 2 mètres 50 vendredi puis autour de 2 mètres samedi. Elle est croisée à une petite houle longue de Sud-Est d’1 mètre.

Tahiti et Moorea

Jeudi soir, quelques amas nuageux à l’origine d’averses peuvent persister entre Papetoai et Haapiti sur Moorea, entre Papeari et la Presqu’île de Tahiti, elles s’estompent rapidement en cours de nuit. Vendredi, les conditions restent correctes en matinée avec un ciel majoritairement voilé, se chargeant davantage à partir de la mi-journée : les averses redeviennent plus régulières avec un risque orageux plus marqué en fin de journée et en soirée. Samedi, la journée reste maussade, rythmée par des averses et des grains orageux, une amélioration plus sensible se dessine plus tard dans la soirée.

Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Sud jeudi soir. Vendredi, le vent s’établit au Sud-Est faible à modéré puis variable faible en soirée. Samedi, il revient au Nord-Ouest faible.

Mer agitée devenant peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres en soirée s’amortissant à 2 mètres 50 vendredi puis autour de 2 mètres samedi. Elle est croisée à une petite houle longue de Sud-Est d’1 mètre.

Tuamotu et Gambier

Jusqu’à samedi, un axe nuageux porteur d’averses intéresse les régions de Manihi, Takaroa, Fakarava, Makemo, Anaa, Hereheretue et Nukutepipi. Au sein de cet axe, l’instabilité se traduit par des grains prenant un caractère orageux. Il tend à gagner par la suite les régions de Tematangi, Moruroa et Raroia samedi. Sur le reste des Tuamotu et aux Gambier, le temps reste relativement ensoleillé malgré la présence de nuages bas et d’un voile d’altitude sur le quart Sud-Est.

Sur les régions du Nord Tuamotu : vent modéré d’Est-Nord-Est.

Sur le reste des Tuamotu et aux Gambier : vent modéré de Nord à Nord-Est. Rafales à 60 kilomètres/heure près des grains.

Sur le Nord/Centre Tuamotu : mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres croisée à une houle longue de Sud-Est d’1 mètre.

Au Sud Tuamotu/Gambier : mer agitée à localement forte. Houles longues de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres 50 à 3 mètres et de Sud-Est d’1 mètre 50. Ces deux houles s’amortissent à partir de vendredi soir.

