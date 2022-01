Vigilance jaune sur une partie des Tuamotu pour fortes pluies et vent violent

Météo Tuamotu et Gambier

Jeudi soir, une zone nuageuse porteuse d’averses de forte intensité persiste sur le Centre Tuamotu en s’étendant sur l’Est et le Nord-Est Tuamotu. Quelques grains orageux peuvent éclater en mer. Vendredi, une perturbation intéresse l’ensemble des Tuamotu avec des averses fréquentes et de forte intensité. Aux Gambier, le ciel est encombré par des nuages élevés et de quelques nuages bas occasionnant quelques averses. Samedi, d’importants cumuls de précipitations sont attendus sur la moitié Ouest de l’archipel. Les averses sont moins nombreuses sur l’Est et le Sud-Est Tuamotu-Gambier.

Vendredi, vent modéré de Nord-Ouest de Rangiroa à Anaa, de Takaroa à Makemo. Il est de secteur Nord à Nord-Est, modéré à assez fort sur le Nord-Est Tuamotu et les Gambier, assez fort à localement fort de Hao à Reao et vers Tematangi et Moruroa. Les rafales peuvent dépasser les 80 kilomètres/heure.

Mer agitée, à localement forte vendredi et samedi sur la moitié Est. Petites houles de Nord-Ouest et de Sud-Sud-Ouest.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

