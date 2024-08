Vigilance jaune pour vent violent et vagues-submersion sur la Société

Îles Sous-le-Vent

Mardi et mercredi, le temps reste frais et venteux sur les Raromatai. Le soleil est bien présent en journée, mais doit composer avec quelques nuages bas circulant dans l’alizé. Les averses sont rares et isolées.

Vent assez fort à fort d’Est-Sud-Est avec des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure, notamment dans le chenal entre Raiatea et Tahaa et vers la pointe de Matira à Bora Bora. Il faiblit légèrement mercredi.

Mer forte. Houle courte de Sud-Est et mer du vent d’Est-Sud-Est se conjuguent pour donner des creux de 3 mètres à 3 mètres 50 au large.

Tahiti et Moorea

Cette nuit, les températures s’annoncent fraîches. Mardi et mercredi, le soleil prédomine sur les côtes Nord et Ouest des îles. Ailleurs, il est régulièrement contesté par des passages nuageux à l’origine de brèves ondées.

Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent assez fort à fort d’Est-Sud-Est avec des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure, notamment vers la pointe Te Pari, la pointe Mara’a, vers Papenoo, Tautira, dans le chenal entre Tahiti et Moorea et vers Temae à Moorea. Il faiblit légèrement mercredi.

Mer forte. Houle courte de Sud-Est et mer du vent d’Est-Sud-Est se conjuguent pour donner des creux de 3 mètres 50 à 4 mètres au large.

Tuamotu et Gambier

Un axe nuageux intéresse encore le Nord des Tuamotu cette nuit et s’évacue hors de l’archipel mardi en courant de matinée. Un temps ensoleillé s’installe alors sur la majorité des Tuamotu jusqu’à mercredi soir. Aux Gambier et jusqu’à Tureia et Moruroa, le soleil est bien présent mardi, puis il est obscurcit mercredi par l’arrivée de nombreux nuages bas, sans précipitations notables toutefois.

Vent assez fort à fort d’Est-Sud-Est à Sud-Est avec des rafales à 70 voire 80 kilomètres/heure.

Mer forte. Mer du vent d’Est-Sud-Est donnant des creux 2 mètres 50 en moyenne voire jusqu’à 3 mètres/3 mètres 50 sur le Nord-Ouest Tuamotu. Elle est croisée à une petite houle de secteur Sud d’1 mètre 50 environ.

Australes

Le temps reste frais et sec sur l’archipel ces deux prochains jours. Au Nord, les éclaircies alternent avec des passages nuageux réguliers. Elles sont plus rares à Rapa où le ciel reste chargé la plupart du temps.

Vent de secteur Est assez fort ces deux prochains jours avec des rafales jusqu’à 80 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle de Sud-Sud-Ouest autour d’1 mètre/mètre 50, croisée à une mer du vent de secteur Est de 2 mètres à 2 mètres 50.

