Vent violent : vigilance orage sur Rapa, les Australes Ouest et Centre

Météo – France Polynésie française a placé en vigilance orange pour vent violent Rapa, les Australes Ouest et Centre. Ces mêmes zones sont en vigilance jaune pour fortes pluies.

Australes

Une perturbation aborde les Australes par Rimatara la nuit de samedi, gagnant progressivement Rurutu, Tubuai et Raivavae en cours de nuit avec des averses et grains orageux. Ils pourront gagner Rapa dimanche. Entre les épisodes pluvieux et les orages, les cumuls de précipitations pourront être localement importants. Amélioration dimanche soir vers Rimatara et le reste de l’archipel lundi soir.

Vent modéré de Nord se généralisant au Nord-Ouest assez fort à fort. Rafales à 90/100, 110 km/h près de grains jusqu’à 120 km/h dans la baie de Rapa. Il vire au Sud-Ouest assez fort la nuit de dimanche vers Rimatara et Rurutu, lundi soir Tubuai et Raiavavae.

À Rapa, il se maintient lundi, à l’Ouest-Nord-Ouest assez fort à fort.

Mer devenant forte à localement très forte dimanche dans l’Ouest. Houle longue de Sud-Ouest autour de 2 mètres au Nord et jusqu’à 3 mètres à Rapa. Dimanche, arrivée d’une houle d’Ouest-Sud-Ouest de 3 mètres/3 mètres 50 vers Rimatara, conjuguée à la levée de la mer du vent, le tout donnant des hauteurs pouvant approcher les 4 mètres 50.

Plus d’infos sur meteo.pf