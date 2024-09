Vent violent et vagues – submersion : vigilance jaune sur une bonne partie de la Polynésie française

Un vaste et puissant anticyclone centré au large Sud du Pays, engendre des alizés soutenus sur les Australes, les Tuamotu et la Société. Ces vents forts lèvent une mer du vent forte qui vient se conjuguer avec une houle de secteur Sud-Est.

Les îles du Vent sont en vigilance jaune pour vagues-submersion, ainsi que les îles Sous-le-Vent, les Australes, les Tuamotu et Mopelia sont en vigilance jaune, pour le même phénomène.

Sont en vigilance jaune pour vent violent : l’archipel de la Société, les Australes Ouest, les Tuamotu Nord-Ouest, Centre-Nord, Centre, Ouest, Centre-Sud, Sud et Nord-Est.

Îles du Vent : Vagues-submersion de niveau jaune

Fin de suivi pour les zones suivantes : Tahiti Iti Sud et Tahiti Iti Nord-Est.

Les alizés forts générés par l’anticyclone soulèvent une mer forte. La houle de secteur Sud-Est et la mer du vent de secteur Est conjuguées commencent à s’atténuer, mais donnent encore des hauteurs de 3 mètres 50 à 4 mètres cette nuit.

Les zones de Tahiti les plus exposées au risque de submersion, se situent au Sud de la presqu’île entre Tautira, Te Pari et Fenua Aihere de Teahupoo.

Cette atténuation se poursuit la journée de lundi avec des creux de 3 mètres/3 mètres 50.

Plus d’informations sur meteo.pf