Papeete Market Street : une 5ème édition 100% vahine le 28 mai

À la veille de la fête des mères, le centre-ville de Papeete s’animera toute la journée le samedi 28 mai prochain. De nombreux exposants et artisans investiront la promenade du front de mer de Papeete et offriront un large choix d’idées cadeaux. Les commerçants du centre-ville participeront également à cette journée : des offres spéciales seront appliquées dans la majorité des boutiques et des restaurants.

Des animations seront proposées aux enfants : atelier dessin, mini carrousel… Et les 10 candidates à Miss Tahiti 2022 rencontreront le public lors d’une séance de selfies.



PROGRAMME :

8 heures 30 – 10 heures 30 : inauguration officielle de la journée et spectacle polynésien

9 heures : ouverture de la 5ème édition du Papeete Market Street 100% vahine

13 heures – 15 heures : séance de selfies par les candidates de Miss Tahiti

17 heures : fin de la journée