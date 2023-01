Orages : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Malgré de nettes périodes d’accalmie, quelques averses ou grains orageux restent ponctuellement attendus jusqu’en milieu de nuit avant de se dissiper. Mardi, le ciel reste chargé par de nombreux nuages d’altitude avant le retour de petites averses vers la mi-journée. Une amélioration plus franche se profile mardi soir et se confirme mercredi.

Vent modéré de Nord-Est ce soir et cette nuit, avec encore des rafales pouvant atteindre les 70-80 kilomètres/heure sous grains. Il tourne progressivement au secteur Est mardi.

Mer agitée dominée par la mer du vent cette nuit et mardi. Arrivée mardi soir d’une petite houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre. Arrivée mercredi de nouveaux trains de houle de Nord-Ouest atteignant 1 mètre 50 en milieu de journée.

Météo Tahiti et Moorea

Après quelques averses ou grains orageux jusqu’en début de soirée, le reste de la nuit s’annonce plus calme avec des averses en retrait. Mardi matin, ces averses intéressent principalement la moitié Est de l’île et la Presqu’île. Mardi après midi s’écoule sous un ciel bien dégagé, annonçant une journée de mercredi ensoleillée. Températures extrêmes prévues : 23 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Est ce soir et cette nuit, avec encore des rafales pouvant atteindre les 60-70 kilomètres/heure sous grains. Il tourne progressivement au secteur Est mardi.

Mer agitée dominée par la mer du vent cette nuit et mardi. Arrivée mardi soir d’une petite houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre. Arrivée mercredi de nouveaux trains de houle de Nord-Ouest atteignant 1 mètre 50 en milieu de journée.

Météo Australes

Cette nuit, averses et coups de tonnerre vont intéresser Tubuai et Rurutu dans un premier temps, avant de progresser en seconde partie de nuit vers Rimatara. Mardi, le ciel est menaçant de Rurutu à Rimatara, rythmé par des épisodes pluvio-orageux jusqu’en soirée. Les averses s’estompent ensuite, annonçant un ciel tout au plus voilé poour mercredi. De Tubuai à Raivavae et Rapa, ciel tout au plus finement voilé de mardi à mercredi.

Vent modéré de Nord à Nord-Est avec des pointes à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.