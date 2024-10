Orages : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Tahiti et Moorea

Un axe nuageux remonte du Sud, annonçant des averses pour la nuit. Elles peuvent être parfois marquées et doublées d’orages entre Papara et la Presqu’île. Jeudi et vendredi, avec le renforcement du mara’amu, un ciel chargé et porteur d’averses prédomine entre Paea, la Presqu’île et Tiarei. Sur le reste du littoral et sur Moorea, le temps reste globalement sec malgré la présence de nuages.

Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré de secteur Est mercredi soir. Dans la nuit, un mara’amu modéré de Sud-Est s’installe. Il se renforce jeudi et vendredi avec des rafales à 60 kilomètres/heure près de la pointe de Mara’a, dans le chenal et vers Haapiti sur Moorea.

Mer agitée cette nuit et jeudi, forte vendredi. Nouvelle houle longue de Sud-Ouest atteignant d’1 mètre 50 à 2 mètres cette nuit et jeudi, puis 2 mètres 50 vendredi. Croisée à une mer du vent de Sud-Est de 2 mètres, les creux totaux atteignent les 3 mètres 50 vendredi.

Tuamotu et Gambier

Des averses orageuses se développent cette nuit entre Tematangi, Moruroa et Tureia, avant de progresser jeudi vers Nukutavake. Sur le reste des Tuamotu, le temps s’annonce calme et lumineux. Vendredi l’activité pluvio-orageuse, plus isolée, se décale vers Reao, Pukarua, Tatakoto, et Fangatau. Quelques averses vont également intéresser Hao, Makemo et Takaroa. Ailleurs, le ciel est voilé.

Du côté des Gambier, les nuages progressent jeudi. Des averses orageuses se dévelloppent en seconde partie de nuit de jeudi et persistent vendredi.

Cette nuit, vent modéré d’Est à Est-Nord-Est de la moitié Est des Tuamotu aux Gambier. Mara’amu modéré de Sud-Est sur la moitié Ouest des Tuamotu.

Jeudi et vendredi, le mara’amu modéré progresse sur la majeure partie des Tuamotu. Seul l’Est de l’archipel et les Gambier restent sous l’influence d’un vent d’Est à Nord-Est.

Mer agitée. Houle résiduelle de Sud. Jeudi, nouvelle houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres. Elle s’amplifie autour de 2 mètres 50 vendredi sur le quart Sud-Est. Enfin, avec le renforcement du mara’amu, houle courte de Sud-Est de 2 mètres vendredi vers Hereheretue.

Australes

Des averses orageuses isolées circulent mercredi soir entre Rurutu et Raivavae avant de s’estomper. Le mara’amu prend le relai, apportant avec lui un temps venteux, de nombreux nuages et un peu de fraicheur jusqu’à vendredi.

Vent assez fort de Sud-Est avec des rafales de l’ordre 60/70 kilomètres/heure en général, et pouvant avoisiner les 80 kilomètres/heure vendredi dans la baie d’Ahurei.

Mer forte. Houle longue de Sud-Ouest de 2 mètres 50 à 3 mètres. Elle est croisée à une mer du vent de Sud-Est de 2 mètres jeudi à 2 mètres 50 vendredi donnant des creux au large de 3 mètres 50 à 4 mètres.

