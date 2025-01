Orages et pluie : vigilance jaune sur une grande partie du fenua

Météo France annonce une météo « instable » en ce début de semaine sur Tahiti et Moorea. Les matinées devraient être calmes mais des averses sont prévues les après-midis et jusqu’en première partie de nuit. Un vent faible à modéré de secteur Nord dominant, se renforçant vendredi est annoncé.

Températures extrêmes prévues : 25 et 31 degrés Celsius.

Mer peu agitée. Petites houles croisées de Nord-Nord-Ouest, de Sud-Ouest et de Sud, toutes inférieures à 1 mètre.

Les iles de la Société et une partie des Tuamotu sont placées en vigilance jaune pour la pluie et les orages. Aux Tuamotu-Gambier, Météo France prévoit des averses et des grains localement orageux de Rangiroa à Mangareva, en passant par Hereheretue et Tureia. Vendredi, les nuages orageux se concentrent sur le quart Sud-Est Tuamotu-Gambier. Ailleurs, le soleil pourra être voilé, parfois même occulté par un épais voile.

Vent généralement modéré, de secteur Nord-Est sur le Nord et l’Est, et de secteur Nord ailleurs. Rafales à 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée à agitée. Houles longues croisées de Nord-Nord-Ouest, de Sud-Ouest, et de Sud, de moins d’1 mètre.

