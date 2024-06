Les courses hippiques du Heiva reportées au dimanche 30 juin

En raison des fortes intempéries ce samedi, les courses hippiques du Heiva prévues ce dimanche à l’hippodrome de Pirae ont été annulées. Elles devraient se dérouler la semaine prochaine, dimanche 30 juin.

Au programme de cette journée festive et sportive : 5 courses de chevaux dont la fameuse course pareo (la course sans selle) avec plus de 10 chevaux au départ dont plusieurs chevaux des îles.

Des balades à poney seront proposées à 13 heures. Les paris hippiques seront également ouverts.

Snack et buvette ouverts dès 11 heures.

Animation musicale par le groupe Toa Reka

Entrée gratuite et ouverte à tous – Parking au centre de l’hippodrome.

Plus d’informations ICI