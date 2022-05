Le parking Paofai bientôt rouvert au public

Après 4 mois de travaux, le parking face à la clinique Paofai rouvre au public dès la semaine prochaine, lundi 16 mai à partir de 6h00. AU total, 225 places de parking seront disponibles, dont 10 adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Deux entrées et deux sorties ont été aménagées avec un sens de circulation bien défini. Nouveauté : le parking est payant du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 et le samedi de 7h00 à 13h00. Un agent de sécurité assurera le gardiennage pendant ses horaires. Un guichet automatique est à disposition et accepte les paiements par espèce et par carte.

En dehors de ces heures, le parking reste accessible et gratuit.