La Police nationale recrute des réservistes

La réserve opérationnelle est un dispositif qui permet aux citoyens d’intégrer un service de police et d’apporter un renfort temporaire opérationnel aux services actifs de police en effectuant des missions identiques à celles du policier, explique la DTPN dans un post sur les réseaux sociaux. Le réserviste citoyen pourra effectuer 90 vacations de 7 heures maximum par année de contrat.

Les conditions pour intégrer la réserve opérationnelle :

• être de nationalité française ;

• être âgé de 18 à 67 ans ;

• être en règle au regard des obligations du service national : Journée Défense et Citoyenneté (JDC ex-JAPD) accomplie pour celles et ceux nés après le 31 décembre 1979 ;

• ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civique ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

• être apte médicalement (une visite médicale de recrutement sera effectuée aux mêmes conditions que les policiers) ;

• s’engager à respecter le code de déontologie ;

• sans condition de diplôme ;

• le permis B n’est pas exigé ;

Ce recrutement est également ouvert aux réservistes de la gendarmerie nationale, aux policiers municipaux, aux personnels administratifs techniques et scientifiques de la Police nationale, qui suivront également toute la formation. Une commission de sélection sera organisée en juillet/août 2022 et une formation obligatoire en octobre 2022. Inscription et informations en ligne uniquement : https://www.devenirpolicier.fr/…/reserviste…