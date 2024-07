JO 2024 : Modification du point de contrôle de la gendarmerie à Teahupo’o

Une légère modification dans le dispositif de sécurité à Teahupo’o : le point de contrôle situé à la marina a été reculé ce dimanche au niveau de l’église Saint Benoit. Objectif pour les forces de l’ordre : faciliter le passage des habitants résidant entre la marina de Teahupo’o et le PK0. Et pour les spectateurs, un parking a aussi été mis à leur disposition.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« On est en plein dans la compétition et l’objectif, c’est de permettre au plus grand nombre de s’approcher de la zone de compétition, en particulier de la fan zone. C’est pourquoi on a déplacé notre plan de filtrage. Donc peuvent aller jusqu’à nous ici au parking Saint Benoît, les touristes et puis également les spectateurs de la fan zone qui souhaiteraient se rendre à la fan zone avec leur propre véhicule. Ce parking a vocation déjà à permettre le retournement des bus spectateurs qui viennent de Taravao, et on a décidé de l’ouvrir au plus grand nombre dans la limite de l’espace qui nous est octroyé. Donc ça correspond à une cinquantaine de véhicules et au-delà, le Cojo ouvrira également quelques places supplémentaires au parking derrière. Donc dès lors qu’il y aura de la disponibilité sur ce parking, on pourra accueillir du monde » explique le commandant de gendarmerie de la compagnie des Îles du Vent, Paul Dumont.