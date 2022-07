Houle : plusieurs archipels en vigilance jaune

Les îles du Vent, îles Sous-le-Vent, Australes et une partie des Tuamotu et Gambier ont été placé par Meteo France en vigilance jaune pour la forte houle.

À Tahiti et Moorea dimanche, le ciel devrait être encombré, le tout rythmé par de petites pluies entre Mara’a, la Presqu’île et Hitia’a. Sur le reste du littoral de Tahiti et vers Moorea, des éclaircies perceront en journée avec un risque d’averses plus isolé. Même type de temps lundi avec de temps en temps des averses se faisant plus intenses prévoit Météo France. Températures extrêmes prévues : 20 et 29 degrés Celsius.

Vent d’Est-Sud-Est à Sud-Est modéré avec des rafales atteignant 60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres dimanche, avant de s’amortir à 1 mètre 50/2 mètres lundi.

