Hawaiki Nui Solo : restriction de l’accès à plusieurs zones maritimes

La grande course du « Hawaiki Nui Va’a Solo » se déroulera aux Iles du Vent du jeudi 15 au samedi 17 septembre 2022. Durant ces épreuves, il est interdit à tout navire et toute personne, autres que ceux identifiés en qualité de participants ou d’organisateurs, de naviguer dans les 7 zones de circulation définies dans le cadre de la course.