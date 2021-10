Fortes pluies : vigilance jaune sur la Société

Météo îles Sous-le-Vent

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se charge d’avantage, les averses étant plus marquées en seconde partie de nuit. Jeudi, les averses deviennent plus fréquentes et peuvent être de forte intensité, en donnant des cumuls de précipitations importants. Un coup de tonnerre n’est pas exclu. Vendredi, retour des éclaircies en cours de journée.

Vent faible à modéré de Nord-Ouest jeudi avec rafales 60 kilomètres/heure sous grains. Vendredi, il tourne au Sud-Est modéré. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.

Mer peu agitée jeudi, à agitée vendredi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’environ 1 mètre croisée avec une houle longue de Nord d’1 mètre également.

Météo Tahiti et Moorea

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les nuages porteurs d’averses arrivent en nombre. Les averses deviennent plus fréquentes jeudi en journée avec un risque orageux. Les cumuls de précipitations peuvent être importants jusqu’en soirée. Vendredi, les éclaircies sont attendues en cours de journée. Températures extrêmes prévues : 22 et 28 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de Nord-Ouest jeudi avec rafales 60 kilomètres/heure sous grains. Vendredi, il tourne au Sud-Est modéré. Accélérations côtières à 50/60 kilomètres/heure.

Mer peu agitée jeudi, à agitée vendredi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’environ 1 mètre croisée avec une houle longue de Nord d’1 mètre également.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.